عاجل.. مصر تفتح معبر رفح استثنائيًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري مع غزة صباح اليوم الأحد بشكل استثنائي لنقل المصابين الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ سبعة أيام على القطاع.



وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.