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الاتحاد الأوروبي يناقش الثلاثاء التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

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محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى عقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية التكتل، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

 

وقال بوريل" إن دعوته إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل تأتي في ضوء استمرار التصعيد وسقوط العديد من الضحايا المدنيين".

 

وأضاف "سننسق ونناقش أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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