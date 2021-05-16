دولة خليجية تضبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة 'كبتاغون'

وقالت الجمارك السعودية :ان" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نجحت في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.312.000 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي".

وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية قد أكدت إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون قادمة في طرد "فراء" من تركيا، في أواخر شهر اذار الماضي.

