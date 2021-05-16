انت الان تتابع خبر دولة خليجية تضبط محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة 'كبتاغون' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الجمارك السعودية،اليوم الاحد، عن ضبطها محاولة تهريب أكثر من مليوني حبة "كبتاغون" مخدرة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد عبر منفذ ميناء "جدة الإسلامي".
وقالت الجمارك السعودية :ان" هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نجحت في إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.312.000 حبة كبتاغون عثر عليها مخبأة داخل إرسالية براد واردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي".
وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية قد أكدت إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون قادمة في طرد "فراء" من تركيا، في أواخر شهر اذار الماضي.
وكانت الهيئة العامة للجمارك السعودية قد أكدت إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.3 مليون حبة كبتاغون قادمة في طرد "فراء" من تركيا، في أواخر شهر اذار الماضي.