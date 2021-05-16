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إسرائيل تعلن سقوط المئات بين قتيل وجريح جراء صواريخ من غزة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.
وقال غوردين للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشا إرهابية منظمة تقصف المدن بصواريخها".

وأضاف أن "كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ"، موضحا أن "عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ 50 يوما من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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