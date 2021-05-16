إسرائيل تعلن سقوط المئات بين قتيل وجريح جراء صواريخ من غزة

وقال غوردين للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشا إرهابية منظمة تقصف المدن بصواريخها".

وأضاف أن "كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ"، موضحا أن "عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على مدن جنوبية إسرائيلية خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه إسرائيل أثناء الـ 50 يوما من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014".