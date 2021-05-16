الطيران العراقي يوجه ضربات لانفاق داعش في نينوى

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، : انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 القوة الجوية سلسلة من الضربات الجوية جنوب شرق الموصل".

واضافت ان "الضربات استهدفت انفاقا كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قوات الامنية".

