انت الان تتابع خبر الطيران العراقي يوجه ضربات لانفاق داعش في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، ان الطيران العراقي وجه ضربات على انفاق داعش في محافظة نينوى.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، : انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 القوة الجوية سلسلة من الضربات الجوية جنوب شرق الموصل".
واضافت ان "الضربات استهدفت انفاقا كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قوات الامنية".
واضافت ان "الضربات استهدفت انفاقا كان يستخدمها عناصر داعش الارهابي في عملياتهم ضد قوات الامنية".