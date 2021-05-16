الصحة تعلن وصول شحنة جديدة من 'لقاح فايزر'

وذكرت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، ان "الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية استلمت وجبة جديدة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا".

واضافت أنه "تم توزيع الصناديق على اسطول البرادات المخصص لنقل تلك الصناديق حيث انطلقت تلك البرادات وبوقت واحد الى نقاط التلقيح في كافة محافظات العراق وبما فيها اقليم كردستان".