مقتل 10 إسرائيليين وإصابة 675 في أسبوع "حارس الأسوار"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة "نجمة داود الحمراء" إن 10 إسرائيليين قتلوا وأصيب 675 آخرون منذ بدء عملية "حارس الأسوار" يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، إن فلسطينيين أطلقوا نحوها 3000 صاروخ من غزة منذ يوم الإثنين الماضي، في وتيرة اعتبرتها هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

وبدأت إسرائيل قصف غزة الاثنين في عملية أطلقت عليها "حارس الأسوار" ردا على إطلاق صواريخ على القدس من قبل حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى في القطاع.



وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 181 قتيلا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 مصابا بجراح مختلفة.