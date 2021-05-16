مناورات واسعة.. الجيش الأذربيجاني يعزز قدراته لتحييد الإرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ الجيش الأذربيجاني اليوم الأحد تدريبات عسكرية واسعة النطاق لتعزيز الاستعداد القتالي والتدريب على تحييد الإرهابيين.

ونقلت وكالة أنباء أذربيجان (أذرتاج) عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن المناورات تجري بمشاركة 15 ألف عسكري وحوالي 300 دبابة ومدرعات أخرى وحوالي 400 صاروخ من عيارات مختلف وقطع مدفعية وقاذفات صواريخ ومدافع هاون.

كما تشارك عربات مضادة للدبابات ونحو 50 طائرة عسكرية، إلى جانب مختلف المركبات الجوية بدون طيار.

ولفتت الوكالة إلى أن "الهدف من التدريبات هو تعزيز الاستعداد القتالي وإعادة الترتيب، مع مراعاة الخبرة القتالية المكتسبة في /الحرب الوطنية/ وكذلك تحسين التنسيق القتالي والتفاعل بين القوات الصاروخية والمدفعية والطيران والقوات الخاصة".

كما ستنفذ القوات مهام لمنع استفزازات الجماعات المسلحة غير الشرعية وتحييد الإرهابيين في عمل مضاد خلال التدريبات التي ستستمر حتى 20 أيار/مايو.

وأنهت أذربيجان وأرمينيا في نوفمبر/تشرين ثان، بوساطة روسية، جولة من المعارك بينهما استمرت 44 يوما حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.

وبعد أسابيع من القتال شهدت مقتل ستة آلاف شخص، سيطرت أذربيجان على أجزاء كبيرة من الأرض.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أراضي أذربيجان لكن الأرمن وكذلك الأذربيجانيين يرون أنه جزء من وطنهم التاريخي وخاض الجانبان حربا أوسع نطاقا في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.