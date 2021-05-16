مقتل 3 مسلحين بالفلبين يُعتقد أنهم من "أبو سياف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفلبيني، الأحد، مقتل 3 مسلحين مشتبه بهم في اشتباك مع القوات الحكومية جنوبي البلاد.

وكان الجنود يقومون بدورية عندما اشتبكوا مع المسلحين في قرية بإقليم باسيلان.

وقال الليفتانت جنرال القائد العسكري الإقليمي كارليرتو فينلوان جي ار، إنه يعتقد أن المسلحين من أعضاء جماعة أبو سياف المسلحة.

وأضاف أن القوات انتشلت جثث المسلحين بعد الاشتباك، مشيرا إلى أن القوات الحكومية لم تتكبد أية خسائر بشرية.

يشار إلى أن جماعة أبو سياف تعد أكثر الجماعات المتشددة عنفا في الفلبين، وتُنسب لها مسؤولية تنفيذ بعض من أسوأ الهجمات الارهابية في البلاد، بالإضافة لحوادث اختطاف.

ومنذ عام 2000، اختطف المسلحون العشرات من الأجانب مقابل الحصول على فدية.

وكانت الجماعة قد أعلنت تحالفها مع تنظيم " داعش"، المسؤول عن تنفيذ عدة تفجيرات في الفلبين.