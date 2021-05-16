3000 في أسبوع.. إسرائيل تواجه أعلى وتيرة لإطلاق صواريخ نحوها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل، اليوم الأحد، إن فلسطينيين أطلقوا نحوها 3000 صاروخ من غزة منذ يوم الإثنين الماضي، في وتيرة اعتبرتها هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

جاء ذلك في حديث لقائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي اوري جوردين مع الصحفيين.

ويقترب هذا العدد من الرقم الذي أورده الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان الذي ِأشار إلى إطلاق 2900 صاروخ من غزة.

وأضاف جندلمان، في تغريدة على تويتر، أن 450 صاروخا سقطت في داخل قطاع غزة.

ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في تغريدة على تويتر، الأحد، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت أكثر من 1000 صاروخ تم إطلاقها من غزة منذ بدء عملية "حارس الأسوار" قبل 7 أيام.

وحتى الآن لم يوضح الجيش أو الحكومة الإسرائيلية مصير باقي الصواريخ.

وبحسب معطيات إسرائيلية فإن 10 إسرائيليين قتلوا منذ يوم الإثنين خلال هجمات صاروخية على مدن إسرائيلية.

ووفقا لذات المعطيات فإن العشرات من الإسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة.