آبي أحمد وحكام الأقاليم الإثيوبية يحددون خطط الأشهر الثلاثة المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، في مشاورات مع حكام الأقاليم بشأن الخطط ذات الأولوية خلال الأشهر الثلاث المقبل.

وغرد آبي أحمد، عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن اجتماعاته التي بدأت اليوم وتستمر ليومين مع حكام ورؤساء الأقاليم ستركز على القضايا الجيوسياسية الوطنية والإقليمية.

وأضاف أن الاجتماع بحكام الأقاليم يهدف إلى مناقشة التخطيط للأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها كحكومة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأوضاع الداخلية والإقليمية في إثيوبيا، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية دمقي مكونن. دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتتكون إثيوبيا من 10 أقاليم تتمتع بحكم شبه ذاتي، ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد، والذي يضم: (أوروميا، أمهرة، تجراي، شعوب جنوب إثيوبيا، بني شنقول غموز، قامبيلا، هرر، الصومال الإثيوبي، وعفار، وإقليم السيداما الوليد)، فضلا عن مدينتي أديس أبابا ودري داو اللتان تتمتعان بحكم ذاتي.

وتجري إثيوبيا انتخاباتها العامة في 5 يونيو/حزيران المقبل، وكان من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب، وفق مجلس الانتخابات.

واستثنى إقليم تجراي من الانتخابات المقبلة فيما يتعافى من عملية عسكرية ضد جبهة تجراي المتمردة التي صنفتها الحكومة المركزية مؤخرا كحركة إرهابية.

ولا تزال التحديات الأمنية التي طالت عدة أقاليم ومناطق إثيوبية تشكل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد.

والسبت أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) عدم تمكنه من إجراء الانتخابات المقررة في 5 يونيو/حزيران المقبل، وإرجاء الاستحقاق 3 أسابيع لأسباب لوجيستية.

وقالت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات برتوكان ميدقسا، خلال مؤتمر صحفي إن قرار المجلس جاء بسبب تأخير تسجيل الناخبين وعدم التمكن من طباعة بطاقات الاقتراع.

قرار جاء بعد يوم واحد من إغلاق باب تسجيل الناخبين بعد أن سجل نحو 36 مليون ناخب في الانتخابات التي كانت قد تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت ميدقسا أنها تقترح تمديد موعد الانتخابات لـ3 أسابيع من تاريخ موعدها الأول في الـ5 من يونيو/حزيران، مضيفة أن التاريخ المحدد سيتم الإعلان عنه بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المختلفة بشأن إجرائها.

يذكر أن مجلس الانتخابات المعني بإجراء الانتخابات العامة في البلاد كان قد مدد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا حتى 14 مايو/أيار الجاري لأسباب أمنية، ما يعد ثاني تمديد، إذ كان مقررا أن تنتهي أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في وقت سابق، استعداد حكومته لإجراء الانتخابات وتجاوز التحديات.

وقال إن تشكيلته "تتحمل مسؤولية مزدوجة لضمان أن تكون الانتخابات سلمية وحرة ونزيهة".

وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي قد أعلن، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو/حزيران المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، إجراء استفتاء على إنشاء الإقليم الـ11 ضمن عملية الانتخابات التي تشهدها البلاد يونيو/حزيران المقبل.

الإقليم الجديد الذي يحمل اسم "شعب جنوب غرب إثيوبيا"، يعد ثاني إقليم يجري تسميته ومنحه سلطات فيدرالية في عام واحد، بعد إقليم "السيداما" الذي دشنته السلطات العام الماضي.

ويكفل الدستور الإثيوبي لكل الجماعات والقوميات حق التصويت على إقامة إقليم جديد إذا طلبت، ويضمن لها حقوقا مثل تحصيل بعض الضرائب واختيار اللغة الرسمية وإدارة قوات أمن خاصة، وسن قوانين بشأن قضايا مثل التعليم وإدارة الأراضي.