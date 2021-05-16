كيف تفوقت "ديزني" على إمبراطورية أبل؟.. حصاد التباعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار 17 شهرا تمكنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية "ديزني" من جذب عدد ضخم من المشتركين بخدماتها.

ووصول عدد المشتركين في خدمة بث مواد الترفيه عبر الإنترنت ديزني بلس إلى 103.6 مليون مشترك خلال 17 شهرا فقط من إطلاقها، ما يعنى 6.1 مليون مشترك شهريا.



وقالت الشركة إن عدد المشتركين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي كان 33 مليون مشترك فقط، في حين جذبت الخدمة حوالي 8.7 ملايين مشترك جديد منذ بداية العام الحالي، وهي الفترة التي شهدت بدء بث مسلسلها الأصلي الجديد مارفيل. كما تبث الخدمة حاليا مسلسلات واندا فيجن وفالكون وجندي الشتاء.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خدمة نتفليكس وهي أكبر خدمة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت في العالم جذبت أكثر من 207 ملايين مشترك من مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات.

في الوقت نفسه فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تباطؤ معدل نمو قاعدة مشتركي ديزني بلس خلال العام الحالي مقارنة بالنمو القوي لها خلال عامها الأول عندما انطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأشار إلى أن معدل نمو مشتركي ديزني بلس خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بلغ 9.2% مقارنة بالربع الأول من العام، في حين كان معدل النمو ربع السنوي خلال الربعين السابقين 29% و28% على الترتيب.

كما تفوقت خدمة ديزني بلس في جذب المشتركين مقارنة بخدمات البث المباشر المنافسة الجديدة من شركات أبل وإتش.بي.أو وإن.بي.سي يونيفرسال وديسكفري وغيرها.

وتسببت جائجة كورونا في انتعاش خدمات البث عبر شبكة الإنترنت حيث أبقت الملايين داخل المنازل.

ووفقا لأحدث الإحصاءات من شركة لايت شيد لأبحاث السوق في نيويورك، فإن هناك نحو أكثر من 1.2 مليار حساب في خدمات البث حول العالم.

وهذه الخدمات تشمل المنصات الكبرى المتمركزة في أمريكا مثل نتفليكس وأمازون وديزني إكس وليس منصات البث المحلية.

ويعد هذا الرقم أعلى بكثير من أحدث التقديرات التي أصدرتها جميعة الفيلم الأمريكي. وكانت رابطة المنتجين، ومقرها واشنطن، قد قالت منتصف مارس الماضي إن اشتراكات خدمات البث تجاوزت مليار اشتراك عام 2020.

وهذا يعني زيادة كبيرة بنسبة 26% مقارنة بعام 2019، مما يعني أن خدمات البث اجتذبت واحدا تقريبا من بين كل 5 من المشاهدين خلال فترة جائحة كورونا.

أصول ديزني

وبلغت أصول ديزني 201.55 مليار دولار، مع نهاية عامها المالي الماضي الذي انتهى في 3 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، فيما واصلت الأصول ارتفاعها لتسجل 201.88 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عامها المالي الجاري، وتحديدا في 2 يناير/كانون الثاني 2021، بحسب البيانات المالية المنشورة على موقعها الرسمي.

وتمثل أصول ديزني 70% تقريبًا من إجمالي أصول أكبر 6 شركات إعلامية في العالم.

وكانت ديزني بالفعل أكبر شركة إعلامية في العالم من حيث الأصول قبل أن تكسر حاجز الـ200 مليار دولار، حيث أدى إطلاقها Disney + في عام 2019 -وهي خدمة أمريكية جديدة للبث عند الطلب باستخدام اشتراك مدفوع- إلى تعزيز وضعها المالي وأصولها.

وشهدت الشركة عامًا قياسيًا في عام 2019 عندما زاد إجمالي أصولها بنسبة 97% على أساس سنوي، كما زاد إجمالي أصول الشركة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17% خلال 5 سنوات تمتد في الفترة بين 2016 و2020.

وتم تصنيف شركة ديزني في المرتبة 15 من حيث القيمة السوقية في S&P 500 ، حيث بلغت قيمتها 320 مليار دولار، في فبراير/شباط الماضي.

تراجعت إيرادات ديزني خلال الربع الأول من عامها المالي الجاري الذي انتهى في يناير/كانون الثاني بنسبة 22% إلى 16.249 مليار دولار، مقابل 20.877 مليار دولار في نفس الربع من عامها المالي الماضي، بحسب فوربس.

انخفضت دخل الشركة من العمليات المستمرة بنحو 100% في الربع الأول من سنتها المالية الجارية إلى 29 مليون دولار فقط، مقابل 2.128 مليار دولار في مقارنة على أساس سنوي، حيث تأثرت أعمال الشركة بشكل واضح بإجراءات الدول للسيطرة على انتشار وباء كوفيد-19 ومنها الإغلاقات وقيود الحركة.

تأسيس ديزني

تأسست شركة ديزني في أكتوبر/تشرين الأول من عام 1923، وتمتلك الشركة حقوق العديد من الشخصيات الكرتونية الشهيرة أشهرها ميكي ماوس، ومنذ بداياتها كاستوديو للرسوم المتحركة، نمت بشكل كبير ومتنوع في أنشطة إنتاج الأفلام، والعمل في مجال المتنزهات الترفيهية وقطاعات أخرى متنوعة في الترفيه.

أما شركة Netflix فقد استفادت بشكل كبير من قيود الإغلاق التي أجبرت الجميع على المكوث في المنزل، حيث تمكنت من تحقيق رقم قياسي للاشتراكات المدفوعة التي بلغت 200 مليون عضوية خلال عام 2020.



وزادت إيرادات Netflix السنوية بنسبة 24% إلى 25 مليار دولار في 2020، كما زادت الربح التشغيلي 76% إلى 4.6 مليار دولار.

وبلغت أصول Netflix نحو 27.2 مليار دولار.