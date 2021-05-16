مصر تفتح معبر رفح قبل الموعد بيوم لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مصدران على الحدود بين مصر وقطاع غزة لرويترز اليوم الأحد إن السلطات المصرية فتحت معبر رفح قبل موعده المقرر بيوم للسماح بمرور الطلاب ومن يحتاجون لرعاية طبية والحالات الإنسانية الأخرى.

وأغلق المعبر خلال عطلة عيد الفطر وكان من المقرر أن يفتح غدا الاثنين.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا اليوم الأحد في القطاع من بينهم 13 طفلا. وأضافوا أن ذلك رفع العدد الإجمالي للقتلى في القطاع إلى 181 فلسطينيا من بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل عن سقوط عشرة قتلى لديها من بينهم طفلان.

وذكر مصدر طبي أن مصر أرسلت حتى الآن 16 سيارة إسعاف إلى غزة لنقل المصابين من القصف الإسرائيلي لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وأضاف المصدر أن حافلة تقل 95 شخصا وصلت بالفعل من غزة صباح اليوم الأحد.