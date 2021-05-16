تركيا تعلن تفاصيل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاق (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد تفاصيل خطة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بعد نحو 3 أسابيع من الإغلاق العام لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان إنها أرسلت تعميما إلى الولايات ال81 بالبلاد ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح غد الاثنين (بالتوقيت المحلي) حتى 1 يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن حظر التجول يستمر خلال هذه الفترة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي) من الاثنين إلى الجمعة فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة (بالتوقيت المحلي) من صباح الاثنين.

وأعفى تعميم وزارة الداخلية المسنين 65 عاما وما فوق من التزام بيوتهم وسمح لهم بالخروج من منازلهم (ضمن الساعات المحددة) شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس.

كما ينطبق القرار على الشبان من عمر 18 وما دون لكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول.

ويسمح للمسنين 65 عاما وما فوق الذين لم يتلقوا اللقاح رغم مجيء دورهم في التطعيم بحرية التجول بين الساعة العاشرة صباحا والثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) من الاثنين إلى الجمعة.

كما يحظر على المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر والشباب من 18 عاما وما دون باستخدام وسائل النقل العام في المدن.

وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات تحظر التدابير استقبال الزبائن داخل المطاعم وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) من الاثنين إلى الجمعة فيما يقتصر عملها على خدمة التوصيل المنزلي من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة 12 ليلا(بالتوقيت المحلي).

ووفق التعميم تفتح المجمعات التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) من الاثنين إلى الجمعة وتغلق أبوابها يومي السبت والأحد.

وبدورها تفتح متاجر الملابس والخردوات والأواني الزجاجية في قطاع التجزئة والخدمات مبين السابعة صباحا والثامنة مساء (بالتوقيت المحلي) من الاثنين إلى الجمعة.

كما تفتح الأسواق الشعبية خلال هذه الفترة من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء (بالتوقيت المحلي) وتغلق يومي السبت والأحد.

وسيستمر تطبيق إجراءات العمل المرن في المؤسسات العامة عبر مواصلة عملها بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة بعد الظهر(بالتوقيت المحلي).

وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وفق التعميم فيما تتواصل إجراءات عقد القران في الدوائر الحكومية ولكن دون تنظيم حفلات الزفاف والمناسبات مثل الخطوبة والحناء.

كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الانترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو.

بدورها ذكرت وزارة التربية التركية في بيان أن التعليم المباشر يبدأ في رياض الأطفال اعتبار من غد الاثنين وما عدا ذلك تواصل كافة المراحل التعليم عن بعد.

وأضافت أن خطوات الانتقال الكامل إلى التعليم المباشر ستعلن إلى الرأي العام بعد تقييم الأوضاع في نهاية مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية بحلول الأول من يونيو المقبل.

يذكر أن تركيا دخلت مرحلة الإغلاق الكامل في 29 أبريل الماضي على أن تنتهي صباح غد الاثنين في إطار تدابير مواجهة جائحة (كورونا).