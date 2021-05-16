الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا استثنائيا الثلاثاء لمناقشة الوضع بالشرق الأوسط

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية التكتل يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوريل في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي إن دعوته إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل تأتي في ضوء استمرار التصعيد وسقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وأضاف "سننسق ونناقش أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي".