إيطاليا تعلن انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ، أمس، 6659 حالة بانخفاض عن عدد الإصابات المسجلة أول من أمس البالغ 7567 حالة إصابة.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس، عن السلطات القول إن عدد الوفيات المسجلة بلغ 136 حالة بانخفاض عن الوفيات التي تم تسجيلها أول من أمس وبلغت 182 حالة وفاة .

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم إعطاء 26.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ476 ألفاً و8 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 4 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 20 أسبوعاً.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 4.15 ملايين إصابة، والوفيات إلى 123 ألفاً و927 حالة.