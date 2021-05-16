المبعوث الأمريكي يبدأ سلسلة اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بهدف التهدئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأ المبعوث الأمريكي هادي عمرو سلسلة اجتماعات مع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بهدف التهدئة في قطاع غزة.



وقد التقى عمرو، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية، مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس.

وقال جانتس في تغريدة على تويتر: "التقيت اليوم مع الوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص هادي عمرو".

وأضاف: "لقد نقلت لهم تقديري العميق للدعم الأمريكي لحق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي".

وتابع جانتس: "قلت لهم إننا حريصون على مهاجمة الأهداف العسكرية فقط، بهدف استعادة الأمن والهدوء على المدى الطويل".

ولم يصدر أي بيان أمريكي عن اللقاء.

وجاءت لقاءات الموفد الأمريكي في اليوم السابع من العملية العسكرية الإسرائيلية "حارس الأسوار".

وسبق لقاءات عمرو مع الطرفين اتصالات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أجرى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي.

وتحادث وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي جانتس.

وكان عمرو نفسه أجرى سلسلة واسعة من الاتصالات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين قبل وصوله الى المنطقة.