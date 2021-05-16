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الاتحاد الأوروبي يناقش الثلاثاء التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى عقد اجتماع افتراضي استثنائي لوزراء خارجية التكتل، يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الحالي في الشرق الأوسط على خلفية التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال بوريل" إن دعوته إلى عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل تأتي في ضوء استمرار التصعيد وسقوط العديد من الضحايا المدنيين".

وأضاف "سننسق ونناقش أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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