شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تعقد لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا طارئًا بعد غد الثلاثاء، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس وقطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا والمصابين جراء القصف العشوائي والهمجي الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي.



ويناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لاتخاذ موقف عربي ودولي وإجراءات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ووضع حد للجرائم والإجراءات التي تمثل انتهاكًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وتحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي.

ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات المهمة بهدف نصرة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.