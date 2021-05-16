شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 26 شهيدا بينهم نساء وأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس السبت، الى 26 شهيدا بينهم 10 نساء و 8 أطفال، اضافة الى 50 اصابة معظمهم من الاطفال والنساء.



وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور اشرف القدرة، في بيان له، اليوم الاحد، ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا تزال تقوم بأعمال البحث تحت الركام عن اشخاص ناجين او شهداء حتى اللحظة.