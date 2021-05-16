اخبار العالم

26 شهيدا بينهم نساء وأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 26 شهيدا بينهم نساء وأطفال في القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس السبت، الى 26 شهيدا بينهم 10 نساء و 8 أطفال، اضافة الى 50 اصابة معظمهم من الاطفال والنساء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور اشرف القدرة، في بيان له، اليوم الاحد، ان طواقم الاسعاف والدفاع المدني لا تزال تقوم بأعمال البحث تحت الركام عن اشخاص ناجين او شهداء حتى اللحظة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا