بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.



ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مرتقبة اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جلسة تأتي بعد جلستين أخفق فيهما مجلس الأمن في التوصل لقرار يدين أو يوقف عمليات قصف إسرائيلية ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل أطفال ودمرت مقرات وسائل إعلام دولية في قطاع غزة.

فيما يستمر بالمقابل إطلاق الصواريخ بكثافة على مدن إسرائيلية كبرى من فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وقتل ما لا يقل عن 157 شخصا، غالبيتهم من الفلسطينيين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقضى 10 فلسطينيين بينهم امرأتان وثمانية أطفال من أفراد أسرتين قريبتين، فجر السبت في غارة إسرائيلية على مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة.