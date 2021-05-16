شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي شاهد.. مقتل وإصابة 6 مدنيين بطائرة حوثية مسيرة غرب اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل مدني وأصيب 5 آخرون، اليوم الأحد، في هجوم نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بطائرة مسيرة واستهدف سوقاً شعبية، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية وطبية، إن ميليشيا الحوثي قصفت بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة، سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وأفادت، بأن الهجوم، "أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى الخوخة".

وأوضحت المصادر أن المدنيين يعملون في إحدى مطاعم المنطقة وهم: محمد ثابت علي ومحمد حسين صالح وعصام سفيان أحمد وعماد محمد السيد، وعلي اللحجي سعيد وعبدالله فيصل جعفر.

وصعدت الميليشيات الحوثية هجماتها بالطيران المسير وقذائف المدفعية والصاروخية وبالطيران المسير على مختلف مناطق الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.