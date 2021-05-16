شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة برشلونة تفرق حشوداً من المحتفلين بعد رفع قيود "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - رويترز

تدخلت الشرطة لتفريق الآلاف ممن تجمعوا للاحتفال والرقص وسط مدينة برشلونة في إقليم كتالونيا بإسبانيا، وكذلك على الشاطئ القريب، سعياً منها لمنع الاكتظاظ على نحو خطير خلال أول عطلة نهاية أسبوع كاملة بعد أن رفعت إسبانيا قيودها المفروضة لمواجهة مرض كوفيد-19.

وقال الميجر ريكاردو سالاس من شرطة برشلونة الأحد: "أخلينا شوارع وسط المدينة من الناس، وكذلك الشاطئ من نحو ألفي شخص، لم يحترم بعضهم القيود المفروضة على المسافات أو اللوائح الصحية، لكن لم تحدث مواجهات".

ورفعت الحكومة في منتصف ليل التاسع من مايو/أيار حالة طوارئ مفروضة منذ ستة أشهر، لذا كانت تلك أول فرصة للمحتفلين للخروج والاحتفال خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ولا تزال هناك بعض القيود المفروضة، ففي كتالونيا على سبيل المثال، تفتح الحانات والمطاعم أبوابها من السابعة صباحاً وحتى 11 مساء، في حين لا يسمح سوى لأربعة أشخاص بالتجمع على طاولة واحدة كحد أقصى.

ومع عدم فرض قيود على التنقل داخل البلاد، استغل كثير من الإسبان الفرصة لقضاء عطلات قصيرة خلال نهاية الأسبوع.

وسجلت إسبانيا، التي تعتبر واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من الجائحة، 79339 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 و3.6 مليون إصابة، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الجمعة، إلا أن معدلات الإصابات تشهد انخفاضاً، في حين جرى تطعيم نحو ثلث السكان بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة.