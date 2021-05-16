شكرا لقرائتكم خبر عن "داعش" الإرهابي يتبنى الاعتداء على مسجد في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجداً في ضواحي العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة، وأسفر عن 12 قتيلاً على الأقل، على ما أورد موقع "سايت" الأمريكي المتخصص في مراقبة مواقع التنظيمات الإرهابية.

وقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم إمام المسجد، في الانفجار الذي وقع خلال صلاة الجمعة، يوم اجتماع فريق التفاوض التابع للحكومة الأفغانية مع قادة من حركة "طالبان" لمناقشة تسريع محادثات السلام في ثاني أيام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بمناسبة عيد الفطر.

وأكد تنظيم "داعش" الإرهابي أن قنبلة زرعت في المسجد وتم تفجيرها عند دخول المصلين، على ما ذكر موقع سايت مساء السبت.

وتجدد القتال في جنوب أفغانستان الأحد مع انقضاء مهلة الهدنة التي أعلنت الخميس لثلاثة أيام بين عناصر حركة "طالبان" والقوات الأفغانية، في أعقاب أسابيع من المعارك الشرسة.

وفي 8 أيار/مايو، استهدف هجوم مدرسة للبنات في أحد أحياء كابول، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسين شخصاً وإصابة حوالي مئة بجروح، في اعتداء كان الأكثر دموية منذ عام.

واتهمت الحكومة حركة "طالبان" بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الأخيرة نفت أن تكون مسؤولة عنه.