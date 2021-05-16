شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن ينجح في صنع أعلاف خاصة بالطيور البرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: أمير السني

تمكن طلال علي الحمادي، من إنتاج أعلاف خاصة بالطيور البرية، وهي الأولى من نوعها في الدولة بمواد محلية الصنع.

وأوضح الحمادي لـ ”الخليج 365”، أن المنتج هو أعلاف للحيوانات البرية وهي: النعام، والطاووس والقطا والحبارى والحجل والسّمان والدرّاج.. وغيرها من الطيور الجميلة الشكل، حيث تمكن من إنتاج 5 خلطات متنوعة، منها خلطات للدواجن، وأخرى لتربية الطيور من عمر يوم الى 3 أشهر، وإنتاج البيض. مشيراً إلى أن المنتج غطى فراغاً في سوق الأعلاف المختصة بالطيور البرية، وقد وجد نجاحاً كبيراً.

وقال إن الفكرة جاءت عقب تربيته للطيور البرية من الصغر، بعد أن كان يهوى تربية الطيور والحمام في المنزل. وتوسعت هوايته واتجه للطيور البرية، وصارت لديه مزرعة كبيرة فيها طيور الطاووس والنعام والحبارى، وغيرها. ومع مرور السنين، تكاثرت الطيور عنده، وصار خبيراً في هذا المجال. وبعدها جاءت فكرة إنتاج أعلاف خاصة بها، وجمع مكوناتها من سوقي أبوظبي والشارقة. كما أجرى عدداً من الدراسات عبر «الإنترنت»، وعمل على خلط مواد طبيعية ونباتية محلية، ومكونات جلبها من أوروبا وكندا وأستراليا، إذ إن التنوع في تلك المكونات أسهم في رفع القيمة الغذائية للمنتج، وسوّقه المنتج في أسواق الأعلاف تحت اسم «خلطة الحمادي»، ووجد إقبالاً كبيراً عبر الطلب عليه.

وأكد الحمادي عزمه على تسويق المنتج عالمياً، داعياً الشباب الإماراتي إلى تبنى أفكار المشروعات الطموحة، ولا يترددوا في تنفيذ أفكارهم وخططهم ‏ويتوكلوا على الله، ليرفعوا شأن دولتهم. مشيراً إلى أن الإمارات سباقه في المنتجات الزراعية، عبر اهتمام القيادة الرشيدة، وحب مؤسس الدولة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، للزراعة ووصاياه لأبنائه بها «أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».