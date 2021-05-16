شكرا لقرائتكم خبر عن صورة "سيلفي" تتسبب بمصرع 7 أشخاص وفقدان 2 في إندونيسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - أ ف ب

قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق سفينتهم المحمّلة فوق طاقتها وسط بحيرة بجزيرة "جاوا" بسبب تجمع سياح على متنها لالتقاط صورة سيلفي، على ما أعلنت الشرطة الإندونيسية الأحد.

ووقعت الحادثة يوم السبت في منطقة "بويولالي" حين تجمّع الركاب العشرون فجأة في جهة واحدة من السفينة لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوا أحمد لطفي.

وقال لطفي للصحفيين إن "الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ" على السفينة، مشيراً إلى أن "الركاب العشرين التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن، ما أدى إلى فقدان السفينة توازنها وانقلابها".

وأشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادثة وإغاثة 11 آخرين، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين وأعمال البحث عنهم لا تزال جارية.

وستحقق السلطات لتحديد أي إهمال محتمل من جانب منظمي الرحلة البحرية، ولفت لطفي إلى أن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان يقود السفينة عند حصول المأساة.

وتكثر حوادث السفن في إندونيسيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالي 17 ألف جزيرة، خصوصاً بسبب ضعف قواعد السلامة.

وفي نيسان/أبريل، تهافتت فرق الإغاثة لإنقاذ 17 صياداً إثر تصادم سفينتين في غرب جاوا، وعُثر على جثث ثلاثة صيادين، فيما بقي 13 في عداد المفقودين عند وقف عمليات البحث.

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، قضى عشرة أشخاص إثر غرق سفينة كانت تقل عشرين عاملاً مهاجراً إلى ماليزيا المجاورة قبالة سواحل جزيرة سومطرة.