دبي ضمن الأسرع عالمياً في استخدام المواصلات بعد الجائحة

تشغيل تجريبي للسكوتر في خمس مناطق بالتنسيق مع الشرطة

دبي:”الخليج 365”

أكّد مطـر محمد الطـاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مجلس دبي لمستقبل النقل، أن القرارات التي اتخذتها حكومة دبــي منذ بداية جائحة كوفيد – 19 مطلع العام الماضي أسهمت بشكل فعّال في احتواء تأثيرات الجائحة على القطاعات الحيوية فـي إمارة دبي، خاصة قطاع المواصلات، وكان لها دورٌ فـي سرعة التعـافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، حيث أشارت بيانات الاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، أن دبـي ضمن أسرع مدن العالم في نسبة عودة معدلات أعداد مستخدمي وسائل النقل الجمـاعي إلى ما قبل بداية الجائحة.

وقال: تؤكد المؤشرات الإيجابية فعالية الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تطبقها هيئة الطرق والمواصلات في وسائل النقل، التي استطاعت من خلالها استعادة ثقة المستخدمين فـي مستوى السلامة والأمان، مؤكداً أن سلامة مستخدمي وسائل النقل الجماعي تعد أولوية قصوى لدبي ولهيئة الطرق والمواصلات، حيث تتابع فرق العمل في الهيئة مستجدات الجائحة ومراجعة التدابير الاحترازية بصورة دورية لضمان فعاليتها، إلى جانب التنسيق المستمر مع اللجان والجهات المختصة فـي حكومة دبـي.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السادس لمجلس دبي لمستقبل النقل، الذي عقد عبر تقنية الاتصال عن بعد، بمشاركة أعضاء المجلس من المديرين التنفيذين والأكاديميين والخبراء العالميين فـي مجال النقل، وجرى خلالها استعراض عدة مواضيع، شملت الممارسات والتجارب المتميزة فـي التصدي لجائحة كوفيد ـ19، وتقليل تـأثيرها في قطاع النقل الذي يعد من القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها اقتصادات الدول كما جرى بحث معززات جودة الحيـاة من منظور قطاع النقل، إذ تعكف المدن حالياً على تطوير أنظمتها وخدماتها الرئيسة، التي من ضمنها النقل لدعم جودة الحياة بهدف توفير مقومات البيئة المثالية للعيش.

الربط بين المناطق

وأوضح مطر الطاير أن رؤية خطة دبـي الحضرية 2040، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي ، رعاه الله، فـي مارس الماضي، تتمثل فـي أن تكون دبـي المدينة الأفضل للحياة فـي العالم، من خلال الاستمرار في تطوير منظومة النقل الجماعي، لجعل التنقل فـي المدينة أكثر سهولة من خلال مجموعة من التوجهات، تشمل تركيز 55% من الكثافات السكانية في حدود 800 متر من محيط محطات المترو، وزيادة الربط بين المناطق من خلال إنشاء مسارات خاصة للدرّاجات الهوائية، حيث تعتزم الهيئة زيادة طولها الإجمـالي إلى 668 كيلومترا بحلول عام 2025، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبـي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن اعتماد توجه زيادة المساحات والممرات الخضراء في المدينة، سيسهم في تقليل تأثير الجزر الحرارية فـي المدينة، وتوفير مسارات مظللة يمكن التنقل من خلالها مشياً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية.

تطوير البنية التحتية

واستعرض المجلس سير العمل في خطة تطوير البنية التحتية ووسائل النقل ذات الطابع المستقبلي، حيث تتضمن خطة هيئة الطرق والمواصلات تطوير وسائل التنقل المرن والمشترك التي ستسهم في تسهيل التنقل في الميل الأول والأخير، إضافة إلى دراسة تجارب عالمية للاستفادة من البنية التحتية بشكل أفضل حسب الحاجة وحجم الحركة المرورية، كما استعرض المجلس في هذا الإطار التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي في خمس مناطق بالتنسيق مع شرطة دبي.

وبحث المجلس عددا من الممارسات الجديدة التي بدأت العديد من المدن تبنيها ومنها تحويل حرم الطريق من مسارات تخدم المركبات فقط إلى مسارات تخدم المركبات والنقل المشترك والمرن، بالإضافة إلى تصنيف الطرق حسب نوع الغرض منها، والعقود المبنية على مبدأ الشراكة.