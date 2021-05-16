شكرا لقرائتكم خبر عن محاصرة الإرهابية.. دول أوروبا تتحرك ضد أنشطة الإخوان بالقارة العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود عدد من الدول الأوروبية تحركات كبيرة على الأرض لوقف وحظر أنشطة جماعة الإخوان المختلفة فى أوروبا، بعدما أصبح تواجد هذه الجماعة يمثل خطورة كبيرة على هذه الدول الأمر، وأدى ذلك إلى انتشار الفكر المتطرف وتعدد الجرائم الإرهابية.

وذكر تقرير لمؤسسة ماعت أن كثير من الدول الأوروبية بدأت فى اتخاذ إجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية وفى مقدمتها النمسا، التى شرعت فى تحجيم أنشطة الإخوان بعد تزايد العمليات الإرهابية.

ولفت التقرير، إن التحركات الأوربية ضد جماعة الإخوان سواء كانت معلنة أم لا، فإنها ساهمت فى إغلاق العديد من الجمعيات التى تديرها الجماعة الإرهابية فى أوروبا، وتتخذ منها ستار لنشر الأفكار المتطرفة أو تمويل الأنشطة الإرهابية.