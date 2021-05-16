شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تشكر أعضائها على جهدهم فى إنجاح رحلة الأمريكية المصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر لأعضائها محمد الصعيدي وشرين ممدوح وحازم هلال وناريمان خالد وشريف الرفاعي وسلمي الصرتي وعماد رؤوف وأعضائها في مجلس النواب والشيوخ محمود القط، وعماد خليل، واميرة العادلي، على جهدهم في إنجاح رحلة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان، والتي كانت تحلم بزيارة مصر.

وكانت أسرة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، قد وجهت الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على تحقيق حلم والدتهما قائلين :" فقد جعلتم ما لا نقدر عليه ممكنا، المصريين جعلوا زيارتنا مميزة، مصر نحن نحبك جدا ونتمني العودة مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

وقال داستن نجل السيدة الأمريكية :" مصر بالنسبة لي أفضل بلد وأصبحت كذلك بالنسبة لعائلتي".

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسرة الأمريكية المصابة بالسرطان جلوريا، بعدما حققت التنسيقية لها حلم زيارة مصر للاستقواء بها على المرض اللعين.

كان وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتظار الأسرة لتوديعها بمطار القاهرة بالورود وبعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبه، وجه داستن نجل الأمريكية المصابة بالسرطان الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على جهد أعضائها لتحقيق حلم والدته بداية من التواجد معهم وتسهيل إجراءات السفر من مطار نيويورك مرورا باستقبالهم في مطار القاهرة ومرافقتهم خلال رحلتهم ما بين معالم القاهرة وشرم الشيخ.

وعبر داستن عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والترحيب من قبل أعضاء التنسيقية ومن قابلوه خلال رحلتهم من شعب مصر العظيم.