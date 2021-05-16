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الخارجية الأردنية: نتابع موضوع اعتقال اثنين من مواطنينا في إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- (د ب أ):

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأحد أنها تتابع موضوع اعتقال أردنيّين اثنين في إسرائيل.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأنه تم توقيف أردنيين اثنين تجاوزا حدود إسرائيل وكان بحوزتهما سكينان.

واحتشد عدد كبير من الأردنيين أول أمس الجمعة في منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية-الفلسطينية للتعبير عن تأييدهم للشعب الفلسطيني.

وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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