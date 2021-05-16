غزة..1406 شهيد وجريح خلال 6 أيام من العدوان الإسرائيلي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، منذ مساء الإثنين، إلى 181 شهيدا و1225 إصابة.



وأفادت الوزارة في بيان، أن عدد شهداء العدوان المتواصل على غزة ارتفع إلى "181 شهيدا، بينهم 52 طفلا و31 سيدة".



وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات ارتفع أيضا ليصل إلى 1225، دون تفاصيل حول طبيعة الإصابات.



وأوضحت أن عدد الشهداء والجرحى، مرشح للزيادة، كون الطواقم المختصة لا زالت تجري عمليات بحث عن مفقودين تحت ركام منازل مدمرة.



وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، ومحاولات بسط السيادة الكاملة عليها، بانتقال التوتر إلى قطاع غزة، واندلاع جولة القتال الحالية، التي بدأت مساء الإثنين الماضي.



ومن أهم الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت بالاحتقان الحالي، صدور قرارات قضائية إسرائيلية بإخلاء 12 منزلًا فلسطينيًّا في حي "الشيخ جراح"، الذي يعد أحد أحياء القدس الشرقية، من قاطنيها وتسليمها للسكان اليهود.



الأناضول

