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ناشطون أردنيون يدعون للاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وقفة احتجاجية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في عمان

دعا ناشطون اردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، للاعتصام، اليوم الأحد، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان. تهدف دعوات الناشطين في المملكة، إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان وإسقاط اتفاقية وادي عربة.

سيجري التجمع أمام مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان بالقرب من السفارة الإسرائيلية، الساعة السادسة مساءا بالتوقيت المحلي للأردن.

وجرى أمس السبت اعتصام قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان لليوم السابع على التوالي، رفضا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس وغزة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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