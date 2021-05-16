وزير الخارجية الكويتي: الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تستهدف تغيير الحقائق وفرض الأمر الواقع".



جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أمام الاجتماع الافتراضي الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة السعودية.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على تمسك بلاده بالموقفين العربي والإسلامي، الذي يؤكد على أن "السلام هو الخيار العادل والشامل للقضية الفلسطينية"

واعتبر أحمد ناصر المحمد الصباح أن إسرائيل تشن الآن أعنف الاعتداءات على الفلسطينيين، وأن هذا التصعيد يهدد أمن وسلام المنطقة.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين.

وتجرى فعاليات الاجتماع "افتراضيا" برئاسة السعودية التي دعت للاجتماع فضلا عن كونها الدولة صاحبة مقر منظمة التعاون الإسلامي.

ويسبق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، جلسة ثالثة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.