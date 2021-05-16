انت الان تتابع خبر تعزز الأمن داخل بغداد.. اجراءات جديدة من الامن الوطني بمداخل العاصمة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الأحد، بوجود اجراءات جديدة من جهاز الامن الوطني في مداخل بغداد وكذلك السيطرات داخل العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك اجراءات جديدة من جهاز الامن الوطني في مداخل العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر أن هذه الاجراءات "تشمل السيطرات داخل العاصمة تعزز الامن داخل بغداد".
وأصدرت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء الماضي، توجيهات "صارمة" لجميع السيطرات، فيما عزت السبب إلى عدم التزام السيطرات الخارجية باجراءات حظر التجوال بصورة صحيحة.