انت الان تتابع خبر تعزز الأمن داخل بغداد.. اجراءات جديدة من الامن الوطني بمداخل العاصمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الأحد، بوجود اجراءات جديدة من جهاز الامن الوطني في مداخل بغداد وكذلك السيطرات داخل العاصمة.