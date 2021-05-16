فض نزاع عشائري واعتقال المتسببين في البصرة

وافادت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان ورد لـ لسومرية نيوز ، انه "بعد ورد إخبار بحصول نزاع عشائري مسلح في المعقل على الفور تم تشكيل قوة بإشراف ومتابعة قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي ادم وبعد وضع خطة محكمة تم تطويق المنطقة والقيام بعملية التفتيش والسيطرة على النزاع وإلقاء القبض على 25 متهم من طرفي النزاع".واضافت "وتم ضبط ٧ عجلات كانو يستقلونها ٢ بندقية كلاشنكوف و ١ بندقية نوع M4 واعتدة مخازن عتاد مختلفة".

واشارت الوكالة الى انه "تم إحالتهم الى القضاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه اثارة الفتن والنزاعات في المحافظة".