شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأه سارة لأطباء الامتياز وأخصائى العلاج الطبيعي بالموازنة الجديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشرى سارة، لأطباء الأمتياز وأخصائى العلاج الطبيعى تننظرهم بعد إقرار مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022، حيث يكشف البيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن زيادة مخصصات مكافآت أطباء الامتياز وأخصائى العلاج الطبيعى بواقع 197.7 مليون جنيه.

وتقدر مخصصات مكأفات أطباء الامتياز وأخصائى العلاج الطبيعى بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 365 مليون جنيه، وذلك مقابل 167.3 مليون جنيه العام الجارى 2020/2021.

وتعد هذه المخصصات أحد بنود "الوظائف المؤقتة" والتى شهدت زيادة خلال العام المالى الجديد لتصل لـ6.8 مليار جنيه مقابل 6 مليار العام الجارى، وتأتى انعكاسًا واضحا للزيادة التى شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 26.05 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2020/2021، حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 361 مليارا و50 مليونا مقابل 335 مليار جنيه العام الجارى، والتى تنقسم بدورها فى 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة)، وتأتى تقديرات الأجور والبدلات النقدية والعينية للموظفين العاملين بالدولة لتكشف زيادة بنحو 19.7 مليار جنيه، حيث قدرت خلال مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2021/2022 بـ270 مليارا و743 مليون جنيه مقابل 251 مليارا و44 مليون جنيه العام المالى الجارى.



يٌشار إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد عن 2021/2022 شهد ارتفاع مخصصات أجور العاملين بالدولة سواء بالوظائف الدائمة أو المؤقتة، لاسيما فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحسين أحوال معيشة المواطنين ورفع الأجور والمعاشات.