اجتماع أوروبي طارئ لبحث التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أعلن جوزيب بوريل الممثّل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء التكتل سيعقدون اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء لمناقشة العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وقال بوريل إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجرون الثلاثاء محادثات طارئة عبر الفيديو بشأن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي تغريدة على تويتر كتب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية: "في ضوء التصعيد القائم بين إسرائيل وفلسطين وعدد الضحايا المدنيين غير المقبول، سأعقد مؤتمرا استثنائيا عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء".

وأضاف في التغريدة ذاتها:"سننسق وسنناقش الطريقة الأمثل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساهم من خلالها في وضع حد للعنف الحالي".

وضمن جهود التهدئة التي تحاول القوى والمجتمع الدولي أن تنجح في وقف التصعيد بين الطرفين، من المنتظر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأحد اجتماعا لبحث أسوأ تفجر للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات.

واليوم الأحد سقط 23 قتيلا وأكثر من 50 جريحا، في استهداف إسرائيل لـ90 هدفا بقطاع غزة.

فيما يستمر التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع، وسط إصرار الطرفين على رفض الجهود للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد.