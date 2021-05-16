لهذا السبب.. تراجع كبير بشعبية رئيس وزراء اليابان

محمد الفلاح - الأحد 16 مايو 2021

أظهرت نتائج استطلاع نشرتها وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء في وقت متأخر أمس الجمعة، تراجع شعبية رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا إلى 32.2%، وهو أدنى مستوى لها منذ توليه مهام منصبه في سبتمبر(أيلول) الماضي.



وارتفعت نسبة غير المؤيدين لسوغا إلى 44.6%، وهو أعلى مستوى حتى الآن، وسط استياء متزايد من نهج تعامله مع جائحة كورونا وما يتعلق بها من مسألة التطعيم واللقاحات.

والاستطلاع هو الأحدث في سلسلة تظهر تراجع الشعبية، في وقت يواجه فيه سوغا انتخابات على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في سبتمبر(أيلول) المقبل، وانتخابات عامة يتعين إجراؤها بحلول شهر أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة اليابانية بتوسيع نطاق حالة الطوارئ في محاولة لاحتواء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بالفيروس، والمضي قدماً في خطط تنظيم أولمبياد طوكيو التي تظهر استطلاعات أن معظم المشاركون يعارضون إقامتها.