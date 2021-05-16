شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطاني: نراقب سلالة كورونا التي منشأها بالهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الحكومة تراقب عن كثب سلالة فيروس كورونا شديدة العدوى التي منشأها الهند، بينما تمضي قدما في خطط للسماح للأشخاص بالتجمعات في الأماكن المغلقة والسفر إلى الخارج اعتبارا من غد الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد أن هانكوك صرح في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز بأنه ليس من المعروف حتى الآن مدى قابلية انتقال هذه السلالة. وقال مستشارون طبيون للحكومة إنه يمكن أن يكون انتشارها أسهل بنسبة 40% إلى 50% .

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة من خطر حقيقي يتمثل في احتمال تأجيل المرحلة الأخيرة من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء في 21 يونيو. وتعمل المملكة المتحدة على تسريع التطعيم، المتوفر حاليا لكل من يزيد عمره عن 38 عاما.