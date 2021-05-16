شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8554 إصابة جديدة بكورونا و391 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت روسيا اليوم الأحد تسجيل 8554 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و940245.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 391 مريضا بكوفيد-19 توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 115871.

وتحتفظ وكالة الإحصاء الاتحادية ببيانات منفصلة وقالت إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة متصلة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس آذار 2021.