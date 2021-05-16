شكرا لقرائتكم خبر عن 542 حالة إصابة جديدة بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت طوكيو 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، بعد يوم من تسجيل 772 حالة إصابة، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم.

جاء ذلك بعد أن سجلت العاصمة 1032 حالة إصابة قبل أسبوع و879 حالة إصابة في الثاني من مايو الجاري.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة في طوكيو، بموجب معايير حكومة العاصمة 84 حالة، بانخفاض حالة واحدة من أمس السبت.

وكانت إجراءات أكثر صرامة في الجهود ضد فيروس كورونا قد دخلت اليوم الأحد حيز التنفيذ في ست مقاطعات بمختلف أنحاء البلاد، حيث تخضع ثلاث مقاطعات لحالة طوارئ موسعة وثلاث مقاطعات أخرى لحالة شبه طارئة.