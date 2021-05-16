نزوح أكثر من 10 آلاف فلسطيني عن منازلهم جراء قصف غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف مواطن عن منازلهم.

واتهم المالكي في خطابه اليوم الأحد خلال اجتماع وزراء منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل بمحاولة "ترسيخ نظام فصل عنصري في كل أنحاء فلسطين".



وعبر المالكي عن تطلعه إلى أن تقوم البلدان الإسلامية بدعم فلسطين سياسيا وديبلوماسيا واقتصاديا، مشددا على أن القضية الفلسطينية يجب أن تظل القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين.

وتجرى فعاليات الاجتماع "افتراضيا" برئاسة السعودية التي دعت للاجتماع فضلا عن كونها الدولة صاحبة مقر منظمة التعاون الإسلامي.

ويسبق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، جلسة ثالثة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقتل ما لا يقل عن 157 شخصا، غالبيتهم من الفلسطينيين، منذ اندلاع جولة العنف الجديدة الإثنين بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.