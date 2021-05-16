ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الى 174 شهيدا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاحد ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 174 شهيدا و1200 جريح.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة بلغ 174 شهيدا منهم 47 طفلا إضافة الى 29 سيدة فيما وصل عدد الجرحى إلى 1200 جريح.

وأضاف القدرة ان حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي في شارع (الوحدة) وسط مدينة غزة ليلة أمس بلغت 26 شهيدا من بينهم 10 نساء و8 اطفال بالإضافة الى 50 اصابة بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والسيدات.

ومازالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى اللحظة وسط استمرار لغارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.