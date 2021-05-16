الهند: 4077 وفاة و311170 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الأحد تسجيل 4077 حالة وفاة بالإضافة إلى 311170 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الساعات ال 24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان ان الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 270284 وفاة و24684077 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتعافين ارتفع أيضا في المقابل ليصل إلى 20795335 شخصا وسط اجتياح الموجة الثانية من الجائحة البلاد.

وتشهد الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات حيث أرهقت الأعداد الكبيرة من المصابين بالفيروس المستشفيات التي تواجه نقصا في امدادات الاكسجين والأدوية الاساسية واللقاحات والأسرة في وحدات العناية المركزة.

ونشرت الحكومة الهندية قواتها الجوية والبحرية لتسريع عملية توفير إمدادات الأكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى مثل مولدات الأكسجين وحاويات الأكسجين ومكثفات الاكسجين وأجهزة التنفس الصناعي من داخل البلاد وخارجها.

وبدورها ساهمت العديد من الدول حول العالم ومنها دولة الكويت في توفير المساعدات العاجلة للهند تضامنا معها في مأساتها اثر انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس (كورونا) وإخفاق النظام الصحي في استيعاب الاعداد الكبيرة من المصابين.