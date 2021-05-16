مصر: 63 وفاة و1203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 63 حالة وفاة بالإضافة إلى 1203 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت الى خروج 760 متعافيا من الفيروس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180577حالة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس التاجي حتى أمس بلغ 244520 حالة من ضمنهم الحالات التي تم شفاؤها و14269 حالة وفاة.