الرئيس المصري إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية بالسودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الأحد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ستوجه إلى إلى فرنسا، للمشاركة في مؤتمرين بباريس.



وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن السيسي سيشارك في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، اللذين سيعقدان على التوالي غدا وبعد غد.

ووفق المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بسام راضي فإن مشاركة السيسي؛ تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار راضي إلى العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولى.

مضيفا أن مشاركة السيسي في المؤتمرين وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.

المتحدث الرسمي أردف أن السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية".

وبخصوص أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" فسيلقي السيسي "الضوء على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها"، حسب بيان الرئاسة.

ويتضمن برنامج الرئيس المصري في باريس أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي، لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسيجتمع السيسي في العاصمة الفرنسية أيضا بعدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية