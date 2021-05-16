عاجل.. انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين

انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، لبحث التوترات في فلسطين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012