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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، لبحث التوترات في فلسطين.
وتجرى فعاليات الاجتماع "افتراضيا" برئاسة السعودية التي دعت للاجتماع فضلا عن كونها الدولة صاحبة مقر منظمة التعاون الإسلامي.
ويبحث الاجتماع الأحداث الدامية في القدس والأراضي الفلسطينية وما شهده محيط المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات.