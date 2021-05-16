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عاجل.. انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التوترات في فلسطين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

انطلقت فعاليات الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأحد، لبحث التوترات في فلسطين.

 

وتجرى فعاليات الاجتماع "افتراضيا" برئاسة التي دعت للاجتماع فضلا عن كونها الدولة صاحبة مقر منظمة التعاون الإسلامي.

 

ويبحث الاجتماع الأحداث الدامية في القدس والأراضي الفلسطينية وما شهده محيط المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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