شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تتمسك بخطة إعادة فتح حدودها في منتصف 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملبورن-رويترز

قال مسؤولون، الأحد، إن أستراليا متمسكة بخطط إعادة الانفتاح على بقية العالم، اعتباراً من منتصف العام المقبل، رافضة ضغوطاً متزايدة لإنهاء إغلاق الحدود الدولية. وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام غير المواطنين وغير المقيمين في مارس/آذار 2020، ومنذ ذلك الحين لا تسمح بدخول سوى عدد محدود فقط من الوافدين الدوليين وبشكل أساسي المواطنين العائدين من الخارج.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة تلفزيونية: «سنسترشد دائماً بالنصائح الطبية والمشورة الاقتصادية». وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج لهيئة الإذاعة الأسترالية في وقت سابق، الأحد، إن النصيحة الطبية لإبقاء الحدود مغلقة «خدمتنا جيداً خلال هذه الأزمة».

وأدى إغلاق الحدود الأسترالية، إضافة إلى عمليات العزل العام والتعقب السريع للحالات المصابة بـ«كورونا» والامتثال للصحة العامة إلى تصنيف تدابير أستراليا لمكافحة الفيروس من بين أكثر الإجراءات فعالية في العالم. ويبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 29700 إضافة إلى 910 حالات وفاة.