شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 4077 وفاة جديدة بـ«كورونا»و 311 ألف إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند- رويترز

سجلت الهند زيادة أقل في عدد الإصابات اليومية بوباء «كوفيد- 19» لليوم الثالث على التوالي، الأحد، لكن عدد الوفيات خلال 24 ساعة كان أعلى من أربعة آلاف حالة مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 270 ألفاً.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، الأحد، تسجيل 4077 حالة وفاة جديدة، بينما ارتفعت الإصابات 311170، فيما يعد أقل زيادة في الإصابات اليومية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وارتفع إجمالي الإصابات أكثر من مليوني إصابة خلال الأسبوع والوفيات بنحو 28000.

وبدأت الموجة الثانية الضخمة من الإصابات في الهند في فبراير/شباط، مما زاد من الضغوط على المستشفيات والعاملين في المجال الطبي. وتراجعت الإصابات بشكل مطرد في الولايات التي تعرضت لزيادة مبدئية في الإصابات مثل ولاية مهاراسترا أغنى ولايات الهند، وولاية دلهي الشمالية بعد فرض عمليات إغلاق صارمة.

وقال مسؤولو الصحة الاتحاديون، السبت، إن إجمالي معدل الحالات الإيجابية لكل اختبار تراجع إلى 19.8 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن كان 21.9 في المئة في الأسبوع السابق مما أثار آمالاً في أن الإصابات اليومية بدأت في الاستقرار. لكن تم تسجيل زيادات في ولايات مثل تاميل نادو في الجنوب وفي المناطق الريفية. وحث رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المسؤولين على تعزيز موارد الرعاية الصحية بالريف وتعزيز المتابعة مع انتشار الفيروس بسرعة في تلك المناطق بعد اجتياحه المدن.