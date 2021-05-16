شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالقومى لحقوق الإنسان يوضح دور المجتمع المدنى فى مواجهة جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن دور المجتمع المدني كان في الموجة الاولى لفيروس كورونا أكثر تجاوبا وأكثر مشاركة برغم أننا نمر الآن بظروف أصعب وفي نفس التوقيت أي في شهر رمضان، وهو شهر التكاتف والرحمات والحقيقة.

وأضاف صلاح سلام في تصريحات له، أن من يرصد حركة المجتمع الآن يجد أن الدولة تتحمل العبء الأكبر ونقابة الأطباء مع بعض المشاركات التي لا يمكن إغفالها ولكنها ليست بنفس الحجم الذي شهدناه في بداية الجائحة.

يذكر أن الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال من قبل إن العالم الذى يحترم حقوق الإنسان بشكل عام هو عالم أكثر استعدادا لمواجهة الأزمات والتعافى منها.

وثمن صلاح سلام خلال كلمة له فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن الدولة المصرية عملت على حماية كبار السن وذوى الأمراض المزمنة والأشخاص ذوى الإعاقة بالتطعيم أولا.